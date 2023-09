Arresti per Furto di Mezzi Pesanti | Blitz dei Carabinieri tra Teramo e Foggiano

Leggi su citypescara

(Di giovedì 28 settembre 2023) Le misure cautelari sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di, Marco Procaccini. Di questi arrestati, tre sono stati condotti in carcere, mentre per il quarto è stata disposta la detenzione domiciliare. I quattro sono accusati di aver compiuto una serie di furti die d’opera, specializzandosi in questo particolare ambito criminale. Le loro attività illecite si sono svolte in diverse regioni lungo la costa adriatica, tra cui Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Ildie d’opera rappresenta un settore del crimine organizzato particolarmente lucroso, poiché questisono spesso rivenduti sul mercato nero o smantellati per la rivendita delle parti. L’intervento delle forze dell’ordine mira a ...