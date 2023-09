Arrestati Membri di una Gang Specializzata nei Furti di Mezzi Pesanti lungo la Costa Adriatica

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 28 settembre 2023) Teramo - In un'operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, stanno per essere eseguite misure restrittive nei confronti di individui implicati in una serie didie attrezzi industriali. Questi reati si sono verificatila, coinvolgendo le regioni di Marche, Abruzzo e Molise. Le misure restrittive sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo. leggi tutto