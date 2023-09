Arrestati i Membri di una Gang Specializzata in Furti di Mezzi Pesanti | Bottino di Circa 2 Milioni di Euro

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’operazione, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo del Comando provinciale di Teramo, guidati dal colonnello Pasquale Saccone, ha visto la collaborazione delle forze dell’ordine di Foggia e dei Nuclei cinofili di Chieti e Bologna. Le province coinvolte nelle operazioni sono state Teramo e Foggia. Il gruppo di criminali, ora in manette, è ritenuto responsabile di almeno una dozzina di. Dopo oltre sei mesi di indagini, i militari teramani hanno eseguito gli ordini di arresto emessi dal gip del tribunale di Teramo. Tre degliprovengono dalla zona tra Mosciano e Giulianova in provincia di Teramo, mentre il quarto è di Foggia. Uno dei tre teramani è stato posto agli arresti domiciliari, mentre gli altri sono stati condotti nelle carceri locali. Il punto di partenza delle indagini risale all’arresto, avvenuto lo scorso 19 ...

In un'operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, stanno per essere eseguite misure restrittive nei confronti di individui implicati in una serie di furti di mezzi pesanti e ...

