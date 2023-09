Armi in Russia | «Le sanzioni non hanno avuto effetto»

"Ci dà armi per respingere la Russia" : Zelensky ringrazia il Canada Prosegue il viaggio in Nord America di Volodymyr Zelensky, arrivato a Toronto, dopo le tappe a New York, per l'Assemblea generale delle Nazioni ...

Zelensky all'Onu chiede l'atomica : "Russia non ha diritto ad avere armi nucleari" - VIDEO "Molte volte il mondo ha visto la Russia usare l’energia come arma. Il Cremlino ha utilizzato il petrolio e il gas come armi per indebolire i ...

"Ecco le armi della Russia". Zelensky - la drammatica denuncia all'Onu "La Russia sta usando i prezzi del cibo come un'arma", e lo stesso sta facendo con "l'energia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ...

Onu - applausi per Zelensky per la prima volta all'Assemblea - Leader ucraino : "Russia usa cibo ed energia come armi" Leggi Anche Ucraina, Zelensky all'Onu: 'Serve un tribunale come quello di Norimberga' La Russia 'usa i prezzi alimentari come un'arma, non solo ...

Scambio di armi tra Iran e Russia : ecco gli accordi sventati da Israele Come riportavamo la settimana scorsa, l’amministrazione Biden ha appena sbloccato 6 miliardi di dollari di asset Iraniani sottoposti a sanzioni, ...