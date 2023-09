Armando Sommajuolo | chi era il giornalista | vita privata | carriera | malattia e saluto di Mentana

(Di giovedì 28 settembre 2023)era uno storico volto di La7 e per anni ha collaborato e lavorato per l’emittente televisiva. Si è spento all’età di 70 anni a circa 10 anni dalla sua pensione. Mentano lo ricorda come un “volto amico”., chi era ilera uno storicotelevisivo che per anni ha lavorato su La7. Nato a Roma nel 1953, ha iniziato la sua avventura nel mondo del giornalismo giovane perché a soli 23 anni ha iniziato a collaborare nell’emittente romana di Teletevere, per poi arrivare a TMC, che sarebbe diventata La7 nel 2001. Nella suaè stato anche inviato speciale negli anni 90, in Albania, in ...

Il presidente Urbano Cairo , l'amministratore delegato Marco Ghigliani , il direttore di Rete Andrea Salerno , tutti i colleghi e gli amici de La7, ricordano, unendosi alle parole del direttore del TG La7, Enrico Mentana . Un giornalista che, in trent'anni di lavoro, per questa azienda ha dimostrato sempre rigore e professionalità , ...Nella sua lunga carriera giornalistica ha seguito come inviato speciale quasi tutte le maggiori crisi internazionali dal 1995 in poi Si è spento stamattina a Roma il giornalista, volto noto di Tmc e di La7. L'annuncio lo ha dato il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, con un post su Instagram: "Stamattina se ne è andato, colonna di ...

A dare l'annuncio Enrico Mentana su instagram: "Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un ...