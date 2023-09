Ardea | aggressione davanti al Comune | arriva l’altra verità

(Di giovedì 28 settembre 2023)una nuova versione sull’episodio di violenza che ha coinvolto un dipendente comunale. L’incidente, avvenuto di fronte a un bar, ha scatenato uno scontro fisico tra il dipendente e un altro uomo, culminando in una serie di minacce e aggressioni. “Stavoall’ingresso del bar dalparte della carreggiata – racconta a ilfaroonline il presunto aggressore – della strada che stava percorrendo il dipendente comunale. Come mi ha visto ha fermato l’auto, abbassato il finestrino e mi ha fatto il segno della croce gridando “Tu sei un uomo morto”. A quel punto mi sono avvicinato alla vettura dicendogli che avrei chiamato i carabinieri visto che già un anno fa lo avevo denunciato peralla mia persona. Il dipendente comunale, sceso dall’auto ha iniziato a colpirmi, con un ...

... si presenta con un'opera prima che non è solo un'esperienza, ma una sorta di... "Pensa che l'altra sera volevano staccare gli striscioni del film e appenderli in giro per", mi ...... si presenta con un'opera prima che non è solo un'esperienza, ma una sorta di... "Pensa che l'altra sera volevano staccare gli striscioni del film e appenderli in giro per", mi ...

Ardea, aggressione davanti al Comune: l'altra verità Il Faro online

Tentato stupro a Marina di Ardea, un anonimo eroe interviene e ... Il Faro online

Il Sindaco Maurizio Cremonini e l’intera Amministrazione Comunale esprimono piena solidarietà all’Architetto Claudio Sciacchitano, Responsabile PO del Servizio “Rifiuti, Igiene Pubblica, Ambientale e ...Il dipendente, una posizione organizzativa del Comune di Ardea, era uscito dall'ufficio da pochi minuti per dirigersi verso casa.