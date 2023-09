Antognoni su Nico Gonzalez | ‘Fiorentina | non dargli peso È una frase di circostanza’

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’ex bandiera violacommenta il rinnovo dia Firenzeviola.it: "Alla fine penso che andrà a finire come...

“Nico Gonzalez vuole rimanere a giocare alla Fiorentina fino al termine della sua carriera? Ci credo ma poi alla fine andrà a finire come è già ...

Queste le parole della bandiera della Fiorentina, Giancarlo, durante un evento a Coverciano interrogato sul rinnovo diGonzalez fino al 2028 con i viola, con tanto di dichiarazione al ...Commenta per primo Giancarloè intervenuto all'evento Secondo Trofeo Carcere. Queste le sue parole raccolte da ...è il giocatore più rappresentativo, anche perché è andata via gente come ...

Antognoni: “Nico Gonzalez andrà via, inutile illudere i tifosi” Viola News

ANTOGNONI, Nico Difficile credere a certe promesse Firenze Viola

Sullo slancio della bella notizia del rinnovo di Nico, che ha scelto la maglia viola per lungo tempo a venire e con entusiasmo manifesto, ed è un peccato sentire i commenti astiosi di ...Parla così l’ex calciatore e dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni a Lady Radio ... (Viola News) Le parole di Nico Gonzalez, dopo il rinnovo con la Fiorentina: «Sono felice: grazie ai ...