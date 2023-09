Anticipazioni Grande Fratello 2023 | due nuovi ingressi in Casa

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nonostante tutte le buone aspettative da parte di Pier Silvio Berlusconi e tutta la troupe il, è inutile girarci attorno ma fa molta fatica a salire in termini di ascolti. Complice sicuramente il cast che al momento non sta brillando e non sta appassionando i telespettatori. Ma non è tutto perchè sicuramente a L'articolo proviene da KontroKultura.