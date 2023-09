Anita Brightfly | “Amorevole tu” è il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dal 29 settembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “tu”, ildidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 28 settembre. “tu” è un brano autobiografico dedicato ad un grande amore sofferto e travagliato, poi svanito nel nulla. L’artista ricorda una persona speciale con la quale ha vissuto una travolgente passione ed un grande innamoramento. Dopo il tanto atteso appuntamento con l’arrangiatore: Edoardo Piccolo, il brano è stato realizzato e registrato a Vicenza. Spiega l’artista a proposito del brano: “Quando seppi, in un secondo momento, della scomparsa di questa persona che ho amato moltissimo, ebbi subito l’intenzione di dedicargli una canzone. Il testo non arrivava, malgrado mi ci sia messa più volte, non riuscivo a ...