Amira Ghenim | «Scrivo per combattere gli stereotipi sulla Tunisia»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 28 settembre 2023) La scrittrice tunisina è in Italia per presentare il suo romanzo La casa dei notabili a CaLibro Africa, il festival di cultura e letterature africane. «I giovani sono disillusi, ma nella mia generazione c'è amarezza, nostalgia per ladegli anni 2000 in cui vivevamo bene»