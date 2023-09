Amici 23 | Anna Pettinelli strappa la lettera di Rudy Zerbi a Holy Francisco

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 28 settembre 2023) Durante il nuovo appuntamento con il daytime di23, andato in onda oggi giovedì 28 settembre, come sempre su Canale 5, abbiamo visto i ragazzi affrontare le prime lettere con i compiti assegnati dai professori. In questo caso, parliamo del primo compito per categoria canto, un compito per nulla inaspettato a dirla tutta…23,assegna il compito ‘punizione’ adIl primo compito di canto è arrivato per, l’allievo di. Neanche a dirlo, il compito è stato assegnato da. I fan di23 probabilmente già se lo aspettavano perché, durante il primissimo daytime, il professore aveva ripreso ...