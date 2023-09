Amici 23 | Alessandra Celentano mette in atto un test di ingresso per i ballerini

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 28 settembre 2023) Durante il daytime di23 di oggi, giovedì 28 settembre 2023, tutti i danzatori della classe sono stati convocati nello studio. Il motivo? La maestraha preparato undiper tutti i, per capire il loro grado di preparazione e soprattutto per capire se si meritano realmente il banco di23.23, ildiper idella maestraLa maestraha chiamato in studio tre deiprofessionisti. Tutti e tre si sono esibiti con delle coreografie, in tre stili diversi: modern contemporaneo, hip hop e neoclassico.ha spiegato la sua ...