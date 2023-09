Ami la compagnia o sei un tipo solitario? Osserva l’immagine e ciò che vedi per prima ti dirà la verità

(Di giovedì 28 settembre 2023) Sei unche farebbe festa sempre e comunque oppure preferisci godere della tua propria? Mettiti alla prova con questo test! Diciamo pure come al mondo esistano due tipi di persone, senza vie di mezzo. Da una parte, infatti, c’è chi adora stare da solo tanto declinare qualsiasi invito che prevede la presenza di più di due persone, dall’altra, invece, c’è chi proprio ama stare indegli altri e non perde mai occasione di passare quanto più tempo possibile in mezzo alle persone. Capita poi anche che, per qualche strano scherzo del destino o forse congiunzione astrale, queste duelogie di persone si mettano anche insieme. Guardae scopri se sei una persona solitaria o unpronto a fare sempre festa! – Grantennistoscana.itE così, quella che è una ...

Per Mattia Zenzola sta per iniziare una nuova avventura a teatro che lo porterà in giro per l'Italia con il musical di Mare Fuori. A dare l'annuncio ...

...che si trova col tempo e alla fine ho trovato quella capacità di godere delladi me ... Lontana dai riflettori invece quantogiocare con la tua immagine In realtà pochissimo, mi diverte ...Il sito 8000ers, il data base più accreditato per chirecord e statistiche sul mondo dell'... Tutti senza ossigeno, molti in solitaria o per vie inedite e tanti indi Hans Kammerlander, ...

BLUEM, INTERVISTA SUL NUOVO ALBUM 'NOU' WU magazine