AMBC | Diamo 6 mesi a Lavanga per approvare il PEBA | poi passeremo alle denunce

(Di giovedì 28 settembre 2023) Mondragone. È dal lontano 1986 che la legislazione italiana ha previsto (e agevolato) l’abbattimento delle barriere architettoniche per corrispondere al fondamentale diritto delle persone con disabilità di fruire in sicurezza degli spazi pubblici. Eppure, nonostante obblighi ben precisi, richiami e contestazioni, strutture, infrastrutture ed edifici comunali continuano ad essere privi degli accorgimenti tecnici necessari a garantire il loro comodo uso anche da parte delle persone diversamente abili. Il Comune di Mondragone per legge è tenuto ad adottare il(Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), contenente l’indicazione di tutte le barriere architettoniche presenti negli spazi di proprietà comunale e le proposte per la loro eliminazione, pena la nomina, da parte della Regione, di un commissario ad acta. Oggi, a distanza di oltre 30 anni, il ...