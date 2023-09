Altri rialzi dei rendimenti per i titoli di Stato europei Btp decennali collocati in asta al 4 | 93% Spread stabile a 192 punti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Continuano a salire ideidi. A differenza dei giorni scorsi tuttavia non c’è un piccolo “caso Italia” visto che la risalita è comune a tutti i bond. Consola solo fino ad un certo punto visto che comunque l’aggravio in termini di interessi che lodovrà pagare sulle prossime emissioni non cambia. Ogni anno l’Italia colloca sul mercato bond per alcune centinaia di miliardi di euro. Un Btp decennale rende oggi il 4,88%, ovvero 10base in più rispetto a ieri e 66 in più (ossia lo 0,65%) rispetto a solo un mese fa. Un analogo titolo tedesco risale di 9a 2,92%, lo, ovvero la differenza tra i due, resta quindi pressoché invariato a 196. Un decennale ...