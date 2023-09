Alto Impatto nel Rione Salicelle di Afragola | arresti e sequestri di droga e soldi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’operazione, condotta con 300 uomini delle forze dell’ordine neldiha consentito di arrestare un uomo destinatario di unordine di carcerazione per reati in materia di falso documentale, di denunciare una persona per detenzione di tabacchi lavorati esteri ed un’altra per evasione. Sono state sequestrate complessivamente: una pistola revolver e il relativo munizionamento trovati all’interno di un auto anch’essa sottoposta a sequestro, tabacchi lavorati esteri, un’ingente quantità di sostanze stupefacenti come hashish e marijuana, nonchè materiale per il confezionamento; ed ancora, oltre 100 mila euro di denaro contante, orologi e preziosi, impianti di videosorveglianza volti ad eludere eventuali controlli di polizia e 4 veicoli poiché ...