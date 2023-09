Alluvione | danni per 1 | 5 miliardi di danni Figliuolo | arriveranno i ristori

In Libia i danni all'antica Cirene dopo l'alluvione In queste immagini girate da Claudia Gazzini, i danni che le alluvioni nell'est della Libia hanno provocato al prezioso sito archeologico dell'antica ...

Le responsabilità per i danni dell’alluvione in Libia Le autorità del paese sono accusate di non aver fatto abbastanza sia per prevenire il disastro, sia per gestirlo quando ormai era imminente

Alluvione : nelle scuole della Romagna danni per 12 milioni È di 12 milioni il conto dei danni per il patrimonio pubblico utilizzato per le scuole (cioè aule, ma anche palestre, laboratori e giardini) ...

Bardonecchia - l’alluvione provoca danni per 25 milioni A un mese dal nubifragio di Bardonecchia, si contano i danni. Secondo il Comune i danni ammonterebbero a circa 25 milioni di euro. È quanto ha ...

Alluvione - Figliuolo : “A settembre quantifichiamo i danni - poi rimborsi” RIMINI – “Ritengo che agli inizi di settembre saremo in grado di finalizzare l’ordinanza per la ricostruzione privata per fornire alle famiglie ...