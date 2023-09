Alessandria | lupo ruba una fototrappola

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 28 settembre 2023) "Cronaca di un furto. È riuscito a portare via la, ma con criterio, prima via la protezione in plastica, poi la cinghia e dopodiché via. Per fortuna ritrovata” scrive sui social Fabio Scabini che con la sua attrezzatura ha immortalato le immagini delche si avvicina curioso all’inquadratura per poi iniziare a mordicchiarla per capire di cosa si tratti. La determinazione dell’animale lo ha premiato: dopo decine di tentativi è riuscito a staccare la fotocamera e a portarla via soddisfatto. “L’ho ritrovata dopo una settimana a un chilometro di distanza. Ora, quantomeno, ho a disposizione le immagini che 'incastrano' l’autore del furto”, ironizza sui social. I lupi in Piemonte Secondo il Monitoraggio nazionale del2020/2021, in Piemonte sono presenti 68 branchi e 13 coppie di lupi che occupano un’area pari al ...