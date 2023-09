Alberto Angela | la laurea del divulgatore scientifico e quelle ad honorem

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 28 settembre 2023)ha unain Scienze Naturali conseguita con 110 e lode a La Sapienza di Roma, verso la fine degli anni ’80. Successivamente ha proseguito gli studi frequentando alcuni corsi di specializzazione (tra cui paleontologia e paleoantropologia) nelle università americane più famose, Harvard, Columbia e UCLA. Più recentemente, ilha ricevuto anche quattro lauree honoris causa: in Comunicazione del patrimonio culturale (nel 2019, all’Università degli studi di Palermo), in Archeologia (nel 2019, all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, a Napoli), in Filosofia (nel 2019, all’Università degli Studi del Piemonte Orientale) e infine in Geologia e Geologia Applicata (nel 2023, alla Federico II di Napoli) In una recente intervista,ha ...