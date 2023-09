Al via Cyber Secure City a Milano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Sicurezza informatica: nasce il portale “” per cittadini, istituzioni e imprese, il progetto del Comune die dellaSmartAlliance Prende il via oggi il portale online “”, accessibile da tutti e gratuito, dedicato alla formazione e informazione dei cittadini sui temi della sicurezza informatica (sito web). La nuova piattaforma nasce dalla collaborazione tra il Comune diSmartAlliance, l’iniziativa promossa da Assolombarda insieme a 12 imprese – A2A, Accenture, ATM, Cisco, Coima, Dassault Systèmes, Enel X, Fastweb, IBM, Siemens, Signify, TIM -, che dal 2020 favorisce una stretta collaborazione fra pubblico e ...

Un Cyberattacco contro alcuni ospedali in diversi stati americani ha costretto le strutture colpite a sospendere le attività di pronto soccorso per ...

Gli episodi di violenza per bullismo e cyber bullismo a scuola sono aumentati, purtroppo, in maniera esponenziale: Vuoi, talvolta, anche la ...

... vicepresidente del Parlamento europeo, durante la serie di eventi che ha dato ilalla campagna ... Il- October per le PMI Per celebrare il mese, ENISA e la Commissione, in collaborazione con ...... sono state i discorsi d'odio, il bullismo e il- bullismo, l'adescamento di minori in rete, ...S del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (San ...

La piattaforma nasce dalla collaborazione tra il Comune di Milano e la Milano Smart City Alliance, un'iniziativa promossa da Assolombarda insieme a 12 importanti imprese. Il portale si rivolge a citta ...