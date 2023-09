Al via a Porto Pino il Campionato italiano della classe Windsurfer

Via le borse finto-Fendi, niente pochette di Chanel a 40 euro. Due giorni fa il Fatto ha scritto delle borse taroccate in vendita nel negozio di ...

L’ordine d’arrivo più che quello di una corsa su strada somiglia più ad una gara su pista. seconda tappa alla CRO Race 2023 , arrivo in quel di ...

Dovuto per compensare le ingiustizie che il nostro mondo consumistico sta commettendo verso il mondo indi sviluppo e per riapre in qualche modo il peccato sociale, di cui dobbiamo prender ...... negli spazi del Monastero degli Olivetani (viale San Nicola) e del complesso Studium 2000 (di ... dalle ore 18 alle ore 21, nell'Area Marina Protetta diCesareo. L' 1 ottobre ci si sposta a ...

Porto di Ancona, è in via di pubblicazione il bando per l ... ShipMag

Elettrificazione banchine, il porto è sempre più green: emissioni inquinanti giù del 33% AnconaToday

Un nuovo supermercato, con attività commerciali e produttive, a Erbusco. Oggi è previsto infatti il taglio del nastro per il punto vendita Aldi di via Gandhi, 1.Nella serata di ieri, con volo proveniente da Madrid, è giunto presso l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino PAEZ NINO Jorge Rodrigo, 44enne, di origini colombiane. L’uomo, ricercat ...