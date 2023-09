Ahsoka | l' episodio 7 chiarisce meglio la linea temporale della serie Star Wars

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dove si colloca esattamenterispetto all'ultima stagione di The Mandalorian? Lol'ultimo. Sappiamo benissimo cheè ambientato dopo Il ritorno dello Jedi e quindi nella stessa epoca di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ma dove si colloca esattamente rispetto a queste ultime? Inizialmente si pensava chefosse ambientata intorno all'11 ABY (dopo la Battaglia di Yavin), ovvero all'incirca nello stesso periodoterza stagione di The Mandalorian. All'inizio dell'7, la Hera Syndulla di Mary Elizabeth Winstead ha affrontato un comitato di senatoriNuova Repubblica e altre personalità pubbliche. Durante questa scena, viene ...