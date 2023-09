AEW | WrestleDream in versione Rated R | Edge potrebbe già esordire

(Di giovedì 28 settembre 2023) Come precedentemente riportato, sembra che all’interno della WWE ci sia la convinzione chepasserà in AEW, e Sean Sapp di Fightful ha riferito che anche all’interno della All Elite c’è la medesima sensazione. On that day La AEW sta per mandare in scena, eavere una grande sorpresa in serbo per i fan. Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha portato all’attenzione qualcosa di molto interessante sullo stato contrattuale di: “Voglio dire, il suo contratto scade sabato, quindipresentarsi domenica per”. Ovviamente, le voci vogliono laR Superstar interferire con il match di Christian per il TNT Title, anche perché il campione ha detto a Luchasaurus di rimanere nelle retrovie per il match di ...

Adam Cole sarà a AEW WrestleDream Aggiornamenti a Dynamite The Shield Of Wrestling

Tony Khan: "AEW WrestleDream rappresenterà l'inizio di una nuova ... The Shield Of Wrestling

A busier PPV schedule means new shows need to be created, and that begins with WrestleDream. RELATED: AEW Grand Slam Match Ends Early And Title Switched After Scary Jon Moxley Bump AEW's first ...Fans can check out the current lineup for AEW WrestleDream by clicking here. Get exclusive pro wrestling content on Fightful Select, our premium news service! Click here to learn more.