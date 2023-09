AEW | Infortunio Moxley | cambio piani e arbitro Rick Knox sotto accusa

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nell’ultimo AEW Dynamite Grand Slam si è verificata una svolta sorprendente quando Rey Fenix ha trionfato su Jon, conquistando il titolo Internazionale. Iiniziali prevedevano chementenesse il titolo, ma unimprovviso ha portato a undel risultato all’ultimo momento. Si sospetta cheabbia subito una commozione cerebrale durante il combattimento. Un rapporto di Fightful Select indica che la decisione “improvvisata” didi cedere il titolo ha avuto conseguenze significative suidella federazione.dopo aver difeso il titolo avrebbe dovuto sfidare un wrestler non affiliato all’AEW a WrestleDream. Tuttavia, questo piano è stato abbandonato subito dopo la sua sconfitta. ...

Come reso noto nei giorni scorsi, Mark Briscoe salterà Death Before Dishonor a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Briscoe avrebbe ...

Abbiamo riportato ieri di come purtroppo durante il match di AEW Dynamite Grand Slam, valido per l’AEW International Championship fra Jon ...

La scorsa settimana un sassolino si è inserito in quello che sembrava un ingranaggio perfetto. Il grande momento di Adam Cole e MJF, grandi ...

AEW, Adam Cole ed il brutto infortunio alla caviglia: dovrà operarsi World Wrestling

AEW: Per Cole infortunio serio, ma MJF difenderà i titoli ROH da solo. Intanto spunta un nuovo avversario Zona Wrestling

Dopo averlo visto zoppicare nel penultimo episodio di Dynamite, l'amico fraterno di MJF si dovrà operare alla caviglia fratturata ...MJF sarà costretto ad affrontare da solo i Righteous questa domenica in quel di AEW WrestleDream, in un match per i titoli di coppia della ROH.