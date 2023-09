AEW Dynamite | Jay White attaccato nel backstage da un aggressore mascherato

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nell’ultima puntata di AEW, la firma del contratto tra Swerve Strickland e Hangman Page nel main event di chiusura è finita in secondo piano quando le telecamere si sono spostate nel. Jay, che poco prima aveva avuto un faccia a faccia con MJF, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di uomini capitanati da un misterioso individuo, che indossava proprio la famigerata maschera del diavolo dell’attuale campione del mondo in carica. Nel corso del brutale attacco, Switchblade è stato gettato su un carrello di produzione, subendo un trattamento apparentemente senza pietà. Ma la sorpresa più grande è arrivata quando l’uomoha afferrato la telecamera, chiudendo così lo spettacolo in modo drammatico ed inspiegabile. What is the meaning of ...

Adam Cole ha rivelato di essersi rotto la caviglia in ben tre punti, ma non solo, ha subito dei problemi anche ai legamenti, e per questo avrà bisogno di un intervento chirurgico. La fidanzata di Cole ...