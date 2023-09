Addio Mancini | la Figc avvia l' iter per chiedere un risarcimento

(Di giovedì 28 settembre 2023) Lal’per valutare quali margini legali vi siano per una causa dia Roberto. Lo ha detto a fine consiglio federale il presidente, Gabriele Gravina: «Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto, in termini di recesso immediato dal contratto con la presentazione delle dimissioni. Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista...

...per primo Roberto, attuale allenatore dell'Arabia Saudita, per la prima volta tornerà in Italia con il ruolo di rappresentanza da ct dell'Arabia Saudita e dopo l'ormai clamorosoalla ......Maxime Lopez) e vissute con la situazione particolare di Berardi ancora una volta vicino all'... che dal limite dell'area si accentra e tira uno dei suoi micidiali tiriche Sommer può solo ...

Mancini-Arabia, la mamma: "Addio Italia C'entra la Figc, ma non ne parla" Tuttosport

Mancini, parla la mamma: “Italia Le cose non andavano…” Calcio in Pillole

Non si possono fare passi avventati». La Figc sta valutando di chiedere un risarcimento all’ormai ex ct Roberto Mancini dopo l’improvviso addio dell’agosto scorso. Se ne parla da settimane ma ora in ...Il presidente federale Gravina: "Mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale per un'ipotesi di richiesta di risarcimento&q ...