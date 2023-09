Addio ad Armando Sommajuolo | giornalista e volto noto di La7

(Di giovedì 28 settembre 2023) L'annuncio lo ha dato il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, con un post su Instagram: "Stamattina se ne è andato, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc ...

“ Armando Sommajuolo era un giornalista di grande talento e professionalità. La sua morte è una grande perdita per il giornalismo italiano“, lo ha ...

Armando Sommajuolo ci ha tenuto compagnia per tanti anni. Era un volto amatissimo del piccolo schermo, un giornalista preparato e un “uomo perbene” , ...

È venuto a mancare a 70 anni Armando Sommajuolo . Il giornalista fu per molti anni tra i conduttori di punta del telegiornale di La7 , diretto da ...

L’annuncio arriva via Instagram da Enrico Mentana : si è spento stamattina all’età di 70 anni il giornalista Armando Sommajuolo , volto noto di Tmc, ...

L'annuncio lo ha dato il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, con un post su Instagram: "Stamattina se ne è andatoSommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc ...Il messaggio didiSommajuolo a Enrico Mentana " Stamattina se ne è andatoSommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015 - ha ...

Giornalisti: addio ad Armando Sommajuolo , volto noto di La7 Il Sole 24 ORE

Morto il giornalista Armando Sommajuolo. Addio al volto noto del Tg ... QUOTIDIANO NAZIONALE

A dare l’annuncio Enrico Mentana su instagram: “Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un ...La star di Harry Potter, volto del professor Albus Silente nella iconica saga, è morta all'età di 82 anni in ospedale dopo aver contratto una polmonite. La famiglia dell'attore ha condiviso la strazia ...