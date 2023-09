Addio a Sir Michael Gambon | è morto l' indimenticabile Albus Silente di Harry Potter

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ha iniziato la sua carriera come attore di teatro a 20 anni. Ha ricoperto vari ruoli in produzioni cinematografiche e televesive, vincendo diversi premi

al celebre attore Michael Gambon. Nato a Dublino nel 1930, Michael Gambon si è spento oggi. "Siamo devastati nell'annunciare la perdita di Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, la famiglia dell'attore ha condiviso la straziante notizia in un comunicato.

È morto Sir Michael Gambon, l'attore irlandese famoso per aver interpretato il professor Albus Silente in sei degli otto film nella saga di Harry Potter. Come riferito dalla Bbc, la vedova e il figlio hanno annunciato la notizia. Michael Gambon è stato un protagonista del grande schermo.