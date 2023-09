Accadde oggi | 28 settembre | almanacco del giorno

(Di giovedì 28 settembre 2023), l'del: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 551 a. C. " Nasce nello stato di Lu, in Cina, Confucio. Diverrà il maggior filosofo ...

Il 25 settembre 1896 nacque Sandro Pertini , politico, giornalista e partigiano , settimo presidente della Repubblica italiana, in carica dal 1978 al ...

Maestoso simbolo di un’arte eterna, di una storia che non passa mai di moda, millenaria, leggendaria. Svettante al cielo, con le sue solenni ...

Per circa duemila, lunghissimi anni la lingua dell’antico Egitto rimase uno dei più grandi misteri mai svelati. Eppure in essa si nascondeva la ...

27 settembre : Beppe Bergomi ed altre ricorrenze Ventisette… reti, tutte con la maglia nerazzurra. Ventidue in campionato e cinque in Coppa Italia. ...

1992 – Scoppia la moda del Karaoke: Un microfono, una base preregistrata e uno schermo su cui scorrono le parole della canzone. Arriva in Italia la moda del Karaoke, nata in Giappone all’inizio degli ...Fondazione Prada presenta la mostra “Wes Anderson – Asteroid City: Exhibition” a Milano (23 settembre 2023 - 7 gennaio 2024) progetto che anticipa l’uscita nelle sale italiane prevista per il 28 sette ...