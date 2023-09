Unper chiedere che l'Italia recepisca linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' in materia di, affinche' vengano tutelati diritti e salute delle donne e delle persone incinte.Nel 2021, poi, la FDA ha eliminato l'obbligo di acquisto di persona per i farmaci per l'... L'amministrazione Biden ha presentato ricorso contro la sentenza alla Corte d'statunitense del ...

Aborto, l'appello: "Ancora disattese le linee guida dell'Oms" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Aborto, l'appello: "Ancora disattese le linee guida dell'Oms" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2023 “Non voglio anticipare nulla sulla Ztl fascia verde. Noi abbiamo dei vincoli europei da rispettare. Stiamo trovando formule alternative a saldo zero che non ...Un appello per chiedere che l'Italia recepisca linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' in materia di aborto, affinche' ...