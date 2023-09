(Di giovedì 28 settembre 2023) Radicali italiani ie agli attivisti della campagna “Libera di abortire” hanno lanciato una raccolta firme per riuscire a portare in Senato un disegno diche modifichi la 194, ormai datata

Vittoria per i sostenitori del diritto all' aborto in Ohio . Gli elettori dello Stato hanno respinto una misura che avrebbe reso più difficile ...

La destra ha presentato quattro proposte di legge contro l'L'ultima, del senatore di Fratelli d'Italia Menia, punta a dare diritti giuridici all'embrione fin dal momento del ...... rimettono in discussione l'o trattano gli immigrati come merce da smaltire. Schlein aveva ...più un ping pong tra PD e M5S per intestarsi l'iniziativa e dichiarare di aver lanciato la...

Aborto, la proposta per modificare la legge 194 WIRED Italia

Valeria, Mary, Elena, vittime dei limiti della 194 . Perché i Radicali ... L'HuffPost

La lotta per il diritto all’interruzione di gravidanza va ormai avanti da decenni, eppure tale diritto non è ancora universale. I problemi legati a questa pratica sono molteplici, e portano molte donn ...O pano de fundo é a polêmica em torno do marco temporal, que foi extinto pelo Supremo e retomado na noite de ontem pelo Senado ...