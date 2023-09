Abodi | “Piarateria? Bisogna dare ad AGCOM ed agli operatori strumenti a tutela del prodotto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Le tv pirata sono ancora molto presenti nel nostro paese e minacciano la regolarità e la legalità della visione di tutto il mondo dello sport, ma anche dello stesso cinema. A parlare di questa tematica abbastanza delicata è stato il Ministro dello Sport Andrea. Queste le parole del Ministro a margine della cerimonia di presentazione della Ryder Cup.: “Andiamo verso un rafforzamento della perentorietà dell’iniziativa di contrasto e una tempestività con la quale intervenire e far interrompere la trasmissione di eventi illegali. Non solo per proteggere ilcalcistico o cinematografico, ma anche per interrompere un fiume di denaro che alimenta l’economia criminale, questo il dato più importante che non possiamo permettere si reiteri ancora. L’sta lavorando in maniera significativa, noi vogliamo ...