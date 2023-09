(Di giovedì 28 settembre 2023) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM scuola che prevede una serie di linee guida per i nuoviabilitanti. APPROFONDIMENTO: DPCMabilitanti: tutte le novità " VIDEO GUIDA Dal ...

... il documento, dopo una lunga interlocuzione con la Commissione Ue, dovrebbe sbarcare in Gazzetta ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ...

"Da più parti ricevo appelli sul rischio preselezione per l' accesso ai nuovi Percorsi formativi abilitanti all'insegnamento. Come ho più volte ...

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre è stato pubblicato il DPCM relativo ai percorsi di Abilitazione all' insegnamento . Come verrà calcolato il ...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che regola la formazione iniziale degli insegnanti. C'è grande attesa per l'avvio dei percorsi presso le ...

...dal DPCM e CHIEDIAMO di tutelare i docenti da eventuali costi onerosi per garantire che il percorso abilitante sia equo ed accessibile a tutti coloro che desiderano dedicarsi all'. ......abilitanti a cui può partecipare chiunque abbia il titolo di accesso che consente l'a ... avranno la possibilità di conseguire l'attraverso un percorso dimezzato pari a 30 cfu ...

Abilitazione insegnamento 60 o 30 CFU, si potrà conseguire presso una Università privata [VIDEO] Orizzonte Scuola

Abilitazione insegnamento 2023, i docenti contro il costo elevato dei percorsi. Arriva anche una petizione Tecnica della Scuola

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre il DPCM del 4 agosto 2023 che definisce il percorso universitario e accademico di ...Iscrizione all'albo obbligatoria per poter esercitare la professione di ingegnere. È uno dei punti principali delle linee programmatiche per la categoria illustrate ieri dal presidente del Consiglio ...