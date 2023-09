(Di giovedì 28 settembre 2023) Treviglio. Ledi video sorveglianza lo hanno ripreso mentreva due sacchi neri di immondizia in via Colombo. Scarpe da tennis bianche, jeans, maglietta nera, casco e ciclomotore. Convinto di non essere visto, ha commesso l’infrazione per poi risalire velocemente in moto e dileguarsi. Il suo piano è fallito perché lenon solo l’hanno ripreso, ma gli agenti della polizia locale sono riusciti a identificarlo e rintracciarlo. Dovrà pagare unafino a 300 euro. Saranno anche applicate le sanzioni previste dal Codice dellaper il trasporto pericoloso di oggetti, con sanzione sino a 344 euro. “Il grave gesto di non amore della città, effettuato da soggetto residente – dichiara il comandante della Polizia locale di ...

Formia -Quella agli sgoccioli è stata un’estate horribilis sul versante Formia no del Parco regionale dei Monti Aurunci per quanto riguarda la ...

Formia -Quella agli sgoccioli è stata un’estate horribilis sul versante Formia no del Parco regionale dei Monti Aurunci per quanto riguarda la ...

La seconda interpellanza è della consigliera del gruppo Pd Deborah Bellotti e riguarda le campagne di sensibilizzazione ambientale per la riduzione deie il miglioramento della raccolta ...A Quaregna Cerreto è tolleranza zero contro chi. Le telecamere non perdonano: da luglio in 10 hanno abbandonato lungo la stradadi ogni tipo, e puntualmente sono stati ripresi dalle telecamere comunali. 'Non ci interessa ...

Abbandona rifiuti per strada, incastrato dalle telecamere: “Ora una multa salata” BergamoNews.it

Casatenovo: tolleranza zero contro chi abbandona rifiuti. Fototrappole in arrivo Prima Merate

Abbandona rifiuti per strada: convinto di non essere visto, ha commesso l’infrazione per poi risalire velocemente in moto e dileguarsi ...Controlli della polizia locale a contrasto dell’abbandono e della gestione irregolare dei rifiuti sul territorio comunale di Casatenovo. A riferirlo è il comandante Matteo Tocchetto: solo negli ultimi ...