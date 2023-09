A scuola “tornano” le regole | dress code per 8 studenti su 10 Gli smartphone? Banditi | ma molti li usano sottobanco

(Di giovedì 28 settembre 2023) Sembra finita la stagione del laissez faire a. La maggior parte degli istituti sta cercando di arginare il liberismo sfrenato in due ambiti a cui i giovani tengono particolarmente: il look e lo. L'articolo .

...stati inseriti i film realizzati nell'ambito per Piano Nazionale Cinema e Immagini per la, ... Per una selezione completamente rinnovata,alcuni appuntamenti a cui il pubblico di ...Venerdì 15 e sabato 16 marzo Katia Follesa e Angelo Pisania "litigare" sul palcoscenico ... Attore comico e docente precario, ha saputo fare dellala fonte di ispirazione dei suoi ...

Scuola, tornano in classe 7 milioni di studenti - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Scuola, in 7 milioni tornano sui banchi. Preoccupa la risalita dei ... Radio Norba News

Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su ...L'evento organizzato dall'ufficio scolastico regionale e dall'Ilsrec. Il sindaco Bucci: "Ragazzi andate all'estero, poi tornate per fare crescere la ...