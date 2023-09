A Rudy Zerbi gli faccio il c***o Amici | siamo già alle minacce

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza e poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spmie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità. Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare. Tra l'altro so chi ha pubblicato quel video, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio”: ecco cosa ha detto Damiano David, frontman dei Maneskin ai microfoni di Passa Dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, riferendosi al video di due mesi orsono fatto circolare in rete dove limona in discoteca con Martina Taglienti. Si é svegliato un po' in ritardo. E poi non non ha nient ‘altro a cui pensare uno famoso in tutto il mondo? “Madre Natura” Paola Di Benedetto ha ufficializzato il suo nuovo amore con uno scarto al ristorante a Portofino. Lui è Raoul Bellanova. Sul social arriva la prima foto insieme, ...