A ciascuno il suo (rifugiato). Ecco perché non è l'Italia il Paese europeo più esposto alla pressione migratoria - L'inchiesta

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 settembre 2023) «Così non si può andare avanti». «Siamo di fronte a unaepocale». «Bisogna sigillare i confini», oppure «è ora di accogliere tutti i disperati che bussano alle nostre porte». I leader politici e giornali di qualeUe hanno scandito con tono grave queste frasi nel corso dell’ultimo mese? Inutile spremersi le meningi, la risposta è fin troppo facile: quelli di mezza Europa. Già,sedeve indiscutibilmente far fronte in queste settimane a un afflusso ingente di migranti (illegali, se non altro per assenza di alternative), quasi tutti i nostri “partner” devono vedersela con situazioni di confine e interne almeno altrettanto delicate. Che specie in clima pre-elettorale (in cui si trovano in questi giorni quattro grandi Paesi Ue – Germania, Polonia, Slovacchia e Paesi Bassi) diventano bucce ...