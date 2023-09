A che ora gioca l’Italia al Preolimpico di volley e dove vederla in tv | calendario e programma di tutte le partite

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023)giocherà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andrà in scena a Rio de Janeiro (Brasile) dal 30 settembre all’8 ottobre. I Campioni del Mondo scenderanno in campo per affrontare Brasile, Cuba, Iran, Germania, Ucraina, Repubblica Ceca, Qatar in un durissimo round robin: ogni squadra affronterà le altre sette, le prime due classificate staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si rimettono in gioco dopo la conquista della medaglia d’argento ai recenti Europei. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, la nostra Nazionale dimaschile dovrà aggrapparsi al ranking FIVB che determinerà le ultime cinque ammesse ai Giochi Olimpici:può fare affidamento sull’attuale terzo posto nella graduatoria. Simone Giannelli sarà il capitano e ...