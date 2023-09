A 10 anni da finto suicidio e fuga chiama la famiglia La figlia | come se avesse scordato un compleanno…

(Di giovedì 28 settembre 2023) Orami la storia di Adamo Guerra la conoscono tutti: è quella del 57enne di Lugo (Ravenna) che nel 2013 hailed è scappato a Patrasso, in Grecia. Dietro di sé, però, ha lasciato una lunga scia di sconcerto, dolore e polemiche che oggi tornano a punteggiare un racconto che continua a suscitare indignazione e sgomento. L’ultima notizia, allora – che si aggiunge agli aggiornamenti giudiziari sul caso, che vedono la vicenda della scomparsa/approdare in tribunale il prossimo gennaio – riguarda il suo primo tentativo di contattare ladopodi misteriosa assenza… Marito scomparso dopo ile fuggito in Grecia: l’uomo contatta laSì, perchériferisce il Tgcom24, dopo che il caso è ...

S’infittisce il giallo che ha per protagonista Adamo Guerra , l’uomo ritrovato a Patrasso, in Grecia, dopo aver simulato il suicidio dieci anni fa. ...

L'uomo, che diecifa pare avesse inscenato il suicidio, scrivendo tre lettere in cui lasciò ... Ilsuicidio e la fuga in Grecia. "Giallo" sulla (finta) scomparsa di Adamo GuerraL'ultima volta che lo avevano sentito, diecifa, le aveva chiamate per dirgli 'vi voglio bene''., - ha svelato Borghi. Anche la figlia Carlotta ha parlato della telefonata, in un'intervista su ...

Adamo Guerra, il finto suicida chiama moglie e figlie dopo 10 anni ... il Resto del Carlino

Adamo Guerra ha telefonato alla famiglia dopo dieci anni dal finto suicidio, la figlia: «Chiedeva scusa ma era freddo» corrieredibologna.corriere.it

Non era morto suicida, tanto è che ha richiesto l'iscrizione all'AIRE - Anagrafe Italiani residenti all'estero, Adamo Guerra, il commerciante imolese che nel 2013 lasciò moglie e figlie simulando un ...LEGGI – Un contentino alle famiglie: zero tasse per chi ha tre figli Un bilancio “all’insegna della serietà e del buonsenso” lo definisce Palazzo Chigi in una nota. Tradotto: una manovra che in termin ...