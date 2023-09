24enne va in ospedale con il mal di stomaco | la rimandano a casa | muore poco dopo

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nicoletta Maria Manconi è venuta a mancare nella suadi Cagliari a soli 24 anni. La ragazza il giornoessere stata dimessa dal Pronto soccorso dell’Santissima Trinità di Cagliari dove si era recata lamentando forti dolori allo. LEGGI ANCHE: Barbara Berlusconi e il post per papà Silvio: “Cambia tutto ma non i tuoi insegnamenti” I fatti Nicoletta era arrivata al Pronto Soccorso nella serata di domenica 24 settembre lamentando forti dolori alloed episodi di vomito. Lo specialista che l’ha visitata ha ritenuto che la situazione non fosse grave e così le ha prescritto una banale cura farmacologica prima di rimandarla acon la diagnosi di gastroenterite. Nella mattina di lunedì 25 settembre ha accusato un altro malore e ha chiamato ...