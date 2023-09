Zuppa di Porro 27 settembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 settembre 2023)di. Meloni e Macron sui migranti un piano europeo: chi ha voglia di leggere? nessuno. Crippa della lega mo' su storia dei tedeschi che ci invadono ci va giù duro. Arriva decreto. cosa cìè dentro? Per Ferarra è tornato il Truce. Arrestati i minorenni dello stupro di caivano. Funerali di Re Giorgio e come dice Capezzone: un re senza popolo. Mitico Salvoatire merlo sulla sciatteria di Roma, splendida città senza presitigio. Deficit al 5,3 per cento, dice il Sole, e spiega perchè. E' partita la tarantella sulla spread: allacciate cinture di sicurezza. La bufala dei tendisti by Giornale.Antitrust contro Amazon e Miss Zimbawe è una bianca, apriti cielo. #rassegnastampa27sett