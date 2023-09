(Di mercoledì 27 settembre 2023) Napoli in vantaggio su calcio disegnato da. Spunta un retroscena di pochi attimi prima della battuta. Finalmente il Napoli sta giocando da Napoli. La prima frazione di gioco contro l’Udinese è stata molto positiva con gli azzurri che stanno giocando a ritmi elevati e con buone combinazioni. Al termine del primo tempo il risultato dice 2-0 per il Napoli. Gli azzurri hanno sbloccato il risultato su calcio di. Dagli undici metri è andato Piotr, ma spunta un retroscena.per il Napoli: il tiratore di Garcìa Il retroscena è statodai bordocampisti di Dazn che hanno spiegato quanto è successo pochi istanti prima del penalty. Garcìa ha sceltocome rigorista contro l’Udinese (LaPresse) – SpazioNapoli.itGarcìa aveva ...

Il centrocampista polacco è in vacanza Alcune borse di marca e le chiavi dell’auto , poi ritrovata. Sarebbe questo al momento il bottino del furto ...

... ma Anguissa glinettamente la scena - 6,5 SIMEONE dall'83'. Dovrebbe sbranarsi le mani per quel gol ingerito al 93', ma per fortuna, diciamo così, è fuorigioco " senza voto Senza voto...... cercando più il lungo e meno il corto rispetto al passato (82 Elmas sv)7 - Entra bene in ... Garcia 6.5 - Nongli occhi il suo Napoli, ma cerca di velocizzare la manovra tra incroci e ...

Zielinski “ruba” il rigore ad Osimhen: svelato il retroscena sul battitore Spazio Napoli

Il Bologna non ruba l'occhio ma regge bene l'urto del Napoli ... Zerocinquantuno.it

Al 19' il Napoli sblocca il match dal dischetto! Proteste del Napoli per un episodio in area di rigore dell'Udinese, intervento di Ebosele ai danni di Kvaratskhelia. L'arbitro fa proseguire, intanto c ...Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Dazn prima della sfida con l'Udinese.