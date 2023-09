WWE | svelato l’avversario di Dominik Mysterio a NXT No Mercy

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’episodio di NXT andato in onda stanotte è stato interamente dedicato alla card di NXT No, che si terrà il 30 settembre a Bakersfield, California. In un incontro a sorpresa, Trick Williams ha vinto contro Carmelo Hayes, guadagnando così la possibilità di sfidarea NXT No. HE DID IT!!!!@ trickwilliams is heading to #NXTNo!#WWENXT pic.twitter.com/nccx0y5PXM— WWE (@WWE) September 27, 2023

Un'altra coppia nella vita reale potrebbe presto portare il proprio rapporto davanti alla telecamera e sul ring ...Durante l'evento "Destruction in Kobe", tenutosi nella giornata di ieri, Yota Tsuji ha sfidato Will Ospreay per l'IWGP UK Championship. Sebbene Tsuji sia stato in grado di portare l'Aerial Assassin al ...