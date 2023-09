WWE | Svelato l’avversario di Dominik Mysterio a NXT No Mercy

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Durante le trasmissioni di WWE NXT su USA Network è stato confermato cheaffronterà Trick Williams per il Campionato Nordamericano a No, il prossimo evento premium live del territorio di sviluppo di WWE. In seguito al recente licenziamento di Mustafa Ali, al Performance Center si è svolto un Fatal 4-Way tra Dragon Lee, Tyler Bate, Axiom e Trick Williams per l’opportunità di sfidare per il titolo nel PLE. Gli istanti finali di questo match hanno visto Williams cadere su Axiom da una presa e ottenere il conteggio di tre per inerzia. Il lottatore avrà la sua prima opportunità titolare questo sabato in California, con Dragon Lee che potrebbe essere a suo favore come arbitro del match.” HE DID IT!!!!@ trickwilliams is heading to #NXTNo!#WWENXT pic.twitter.com/nccx0y5PXM— WWE (@WWE) ...

L’episodio di NXT andato in onda stanotte è stato interamente dedicato alla card di NXT No Mercy , che si terrà il 30 settembre a Bakersfield, ...

