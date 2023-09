WWE | Roman Reigns | annunciata la data del ritorno!

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’attuale WWE Undisputed Universal Championè assente dalla scena da diverse settimane, con la sua ultima apparizione avvenuta a SmackDown subito dopo SummerSlam. Questo periodo di assenza è in linea con l’accordo a tempo parziale cheha firmato con la WWE l’anno scorso, consentendogli di trascorrere più tempo con la sua famiglia.ladel suo ritorno Attraverso la newsletter ufficiale la WWE ha annunciato che The Tribal Chief farà finalmente il suo ritorno a SmackDown il 13 ottobre al BOK Center a Tulsa, Oklahoma.Reign dovrebbe così dare inizio al suo cammino verso WWE Crown Jewel. Altri nomi pubblicizzati per lo show includono John Cena, Asuka, The Street Profits, Charlotte Flair e Bobby Lashley. SHOW UPDATE: Another @WWE ...

