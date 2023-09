WWE | Mostrati ad NXT dei video promozionali di Brian Pillman Jr

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Diversi sono gli arrivi alla corte della WWE provenienti dalla federazione di Tony Khan. Qualche giorno fa sono circolate in rete le immagini della ex campionessa AEW Jade Cargill durante una sessione di allenamento al Performance Center, il che preannuncia il suo prossimo debutto nel Main stage. Mentre, durante l’ultima puntata di NXT, è andato in onda unche metteva in sequenza diverse vignette, dietro alle quali, con molta probabilità, si celava l’imminente debutto diJr nello show giallo-nero. Loose cannon Jr.Jr. , figlio del leggendario e compianto, morto nella sua stanza d’albergo il 5 Ottobre del 1997 in seguito ad una cardiopatia a soli 35 anni, debutterà finalmente nella Compagnia di wrestling dove ...

