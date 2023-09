Wta Ningbo 2023 | una Bronzetti perfetta al servizio batte facilmente Baindl e vola ai quarti di finale

Iga SwiatekTokyo - Draw: la favorita è Iga Swiatek. Bronzetti in campo aIga Swiatek ammette: 'Non mi piace giocare contro Jelena Ostapenko' Il grande messaggio di sportività di Iga ...Lucia Bronzetti se la vedrà contro Kateryna Baindl nel secondo turno del250 di2023 (Cina) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. La romagnola ritorna in scena dopo i due set tirati impiegati all'esordio per avere la meglio nei ...

WTA Ningbo: avanza al secondo turno Kvitova. Sorpresa Zvonareva Ubitennis

WTA Ningbo 2023, Jabeur e Cirstea passano al secondo turno. Eliminate Gracheva e Rus OA Sport

In the Round of 16 of the WTA Ningbo, China Women Singles 2023 on Wednesday, Nadia Podoroska (ranked No. 87) takes on Valeria Savinykh (No. 164).Podoroska is favored to win (-175) in this Round of ...Iga ha soli 22 anni e ancora tanti margini di crescita soprattutto sulle superfici diverse dalla terra battuta. La polacca ha in passato avuto grosse difficoltà a giocare sull'erba ma quest'anno ha ...