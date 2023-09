WTA Ningbo 2023 | Lucia Bronzetti accede ai quarti di finale | vittoria agevole con l’ucraina Baindl

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dopo aver raggiunto idia Guangzhou,si ripete anche nel torneo WTA di. La tennista romagnola ha superato con un doppio 6-3Kateryna, numero 88 della classifica mondiale, in un’ora e venti minuti di gioco. Un’ottima prestazione da parte dell’ottava testa di serie del torneo, che ora affronterà la vincente dell’incontro tra la russa Anna Blinkova e la ceca Fruhvirtova.ha dominato ed il dato sicuramente più significativo ed incoraggiante sono le zero palle break concesse all’avversaria. La riminese ha ottenuto addirittura l’85% dei punti quando ha servito la prima ed il 74% con la seconda. Subito ottima partenza nell’incontro per, che ha ottenuto il break in ...

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Kateryna Baindl nel secondo turno del250 di2023 (Cina) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. La romagnola ritorna in scena dopo i due set tirati impiegati all'esordio per avere la meglio nei ...

Iga ha soli 22 anni e ancora tanti margini di crescita soprattutto sulle superfici diverse dalla terra battuta. La polacca ha in passato avuto grosse difficoltà a giocare sull'erba ma quest'anno ha ...È terminata poco fa la seconda giornata del WTA 250 di Ningbo. Sul cemento cinese si sono disputati oggi gli ultimi otto incontri validi per il primo turno e il divertimento non è di certo mancato. An ...