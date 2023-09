Volley | e se non arrivasse Velasco sulla panchina della Nazionale?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Molte testate hanno dato per certo l’arrivo del tecnico Ormai è chiaro che Mazzanti non sarà più l’allenatoreitaliana di. Per molti sarebbe cosa fatta per il suo successore, ovvero. Il diretto interessato, però, ha mandato nelle ultime ore una nota stampa. “Mi sono trovato su tutti i giornali e su tutti i siti internet, leggendomi come nuovo allenatoreitaliana femminile. Peccato che nessuno mi abbia mai contattato, nemmeno telefonicamente, per propormi questo incarico. Questa situazione mi mette in difficoltà anche nel lavoro che sto svolgendo attualmente e mette in difficoltà anche la società UYBABusto Arsizio che sta programmando con serietà il suo percorso sportivo”. Attualmente, infatti, è alla guida ...