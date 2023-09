Volkswagen - Perquisizioni negli uffici per l' inchiesta sugli stipendi ai sindacalisti

(Di mercoledì 27 settembre 2023) DiversidellaIn Germania sono stati oggetto dida parte della polizia tedesca su mandato dell'o del pubblico ministero di Braunschweig. Stando alla stampa tedesca, l'iniziativa è legata alle indagini condotte dalla procura sulle retribuzioni ai membri del consiglio di fabbrica e alla presunta violazione delle normative sul divieto di favoritismo all'interno delle organizzazioni aziendali. Raccolti dati e documenti. Il raid, che ha interessato anche la sede di Wolfsburg ed è durato diverse ore, ha portato gli inquirenti a sequestrare numerosi documenti e file. Inoltre, sono stati perquisiti quattro appartamenti privati di proprietà di persone che, secondo diverse ricostruzioni, "non hanno nulla a che fare con la" e sono da ritenersi come dei perfetti ...

